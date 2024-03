Primavera Azzurrini il 7 aprile a Roma e il 14 a Milano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Così come la Prima Squadra, anche laha conosciuto l’esatta data e orario dei prossimi tre impegni dopo quello casalingo contro il Torino di sabato prossimo 30 marzo alle 13 al Centro Sportivo di Petroio, valevole per la 27esima giornata. La Lega Serie A ha infatti definito anticipi e posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata del campionato1 Tim “Trofeo Giacinto Facchetti”. Dopo Pasqua glidi Mister Birindelli torneranno in campo domenica 7alle 13 acontro i giallorossi del tecnico di Lazzeretto Guidi (all’andata l’Empoli vinse 3-0 a tavolino ribaltando il verdetto del campo con il ricorso per un errore nei cambi da parte dei capitolini). Partita questa decisamente complicata visto che laè secondo a sole 4 lunghezze dalla capolista ...