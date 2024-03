Prima categoria Oggi la Settempeda prova la fuga

Una sfida che rimarrà nella storia del calcio dilettanti. Il piccolo paese di Strada in Chianti contro la corazzata San Giuliano Terme. Oggi al Bozzi alle Due Strade, alle 15,30, si disputa la ... (sport.quotidiano)

È terminato 0-0 il recupero della 24ª giornata nel girone B di Prima categoria Toscana (gara rinviata per impraticabilità di campo domenica 10 marzo) tra Calci e Torrelaghese disputato al Nuovo ... (sport.quotidiano)

In Prima Categoria il big match è Olimpia Marzocca-Sassoferrato Genga. Labor-Sampaolese vale la salvezza. In Seconda Categoria, l’Olimpia Ostra Vetere può riaprire il campionato in casa dell’Ostra ... (vallesina.tv)