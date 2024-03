Prevenzione in aula | tante le campagne Bisogna andare avanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Il caso in una scuola ferrarese ha fatto riemergere l’allarme bullismo. La piaga sicuramente non è facile da trattare e per le persone, sono diverse le ricette per prevenire o curare questo problema. Ieri siamo stati fuori da alcuni istituti superiori cittadini, il Roiti e l’Ariosto, a sentire i pareri di studenti e professori su questa problematica. Un’esperienza e un’opinione forte ce l’ha data Rocco Ferraresi, studente dell’Ariosto. "Nel mio liceo ho visto casi sospetti di bullismo. Quindi si tratta di un problema strettamente attuale con i fatti che avvengono ogni giorno. In passato ho avuto anche dei compagni di classe bullizzati. Per me – continua Ferraresi – è impossibile risolvere questa problematica, perché è troppo radicata nel nostro sistema". Sì, sicuramente è un tema molto presente nelle giovani generazioni, ma secondo altre voci, le soluzioni per risolvere il problema ...