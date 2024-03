Posillipo ko in terra capitolina | Porzio | “Sconfitta meritata”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiper il C.N.nella quarta giornata del round retrocessione di Serie A1. La formazione rossoverde è stata superata in trasferta dall’Astra Nuoto Roma per 10-7. Per il3 gol di Radojevic, doppiette per Mattiello e Briganti. Il primo gol della partita è dei padroni di casa con Lucci, pareggia Radojevic in superiorità numerica. La formazione romana si riporta in vantaggio con Provenziani, Lucci sigla il 3-1 a 2:30 dall’ intervallo e nel finale Maffei trova il gol del 4-1 su cui si chiude il primo tempo di gioco. Nel secondo quarto segna ilcon Briganti ma l’Astra risponde subito con Spione, Mattiello è sfortunato cogliendo il palo mentre Mirarchi batte Spinelli siglando il 6-2 ad un minuto dalla fine del secondo parziale di gioco. Nel finale c’è ancora tempo ...