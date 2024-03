Pontremolese | mancano i soldi Percorso a ostacoli per il raddoppio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) La Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha approvato il progetto definitivo deltra Parma e Vicofertile. La tratta è lunga circa 8 km circa, l’ investimento previsto è di circa 486 milioni di euro. La nuova opera ferroviaria si svilupperà per i primi 5 km in variante di tracciato, di cui una parte in galleria (circa 2 km), e i restanti 3 km verso Vicofertile in sostanziale affiancamento alla linea esistente. "Ma non ci sono tutti iper finanzare quest’opera - afferma Giorgio Casabianca, responsabile Infrastrutture del Pd spezzino - Ne113 e se il Governo non trova questi denari ilnon parte . Sulla tratta Vicofertile-Fornovo di 18 km poila progettazione e il finanziamento per i lavori. Sulla nuova galleria di Valico Pontremoli-Berceto di 21 km abbiamo solo ...