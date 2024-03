Pomezia | la storia di Franca | “Da tre mesi sono prigioniera in casa” | VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 marzo 2024) Un ascensore guasto e una signora con disabilità bloccata dentrosua.tra quattro mura, senza poter uscire, nemmeno per le visite mediche se non con l’aiuto di qualcuno. Un incubo che va avanti dae di cui non si prevede la fine a stretto giro. La vicenda ieri alla Vita in Diretta su Rai 1. Il caso della signora– (ilcorrieredellacitta.com)La signorada trenon può più uscire di. Il motivo? Un ascensore fuori uso, danneggiato con tutta probabilità da un ordigno rudimentale. Tutto questo però avveniva ormai poco prima di Capodanno: e da allora non è stato più riparato. Un dramma per chi, come, una disabilità che la costringe sulla sedia a rotelle, non ha possibilità di ...