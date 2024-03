Poliziotti aggrediti in carcere a Pavia | Sappe | “Situazione ormai insostenibile”

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Lo stavano portando in infermeria, dopo una lite con un altro recluso, quando ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria. Un detenuto nelpavese di Torre del Gallo ha mandato al pronto soccorso i, per un ennesimo episodio violento. "La– commenta Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del(Sindacato autonomo polizia penitenziaria) – auguriamo una pronta guarigione aglie auspichiamo un celere intervento dell'amministrazione sull'annosa questione delle violenze a danno del personale di polizia penitenziaria". La cronaca dell'accaduto è purtroppo simile a molti altri episodi avvenuti tra le mura del penitenziario pavese: "Un detenuto di origine straniera – ...

