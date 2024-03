Pier Silvio Berlusconi | colpaccio in Mediaset | “Niente sarà come prima” | arriva la rivoluzione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 23 marzo 2024) Grandi cambiamenti in, sembra cheabbia in mente novità eclatanti per la prossima stagione tv.sarebbe pronto a come una verain, i risultati di diversi programmi televisivi di quest’anno non avrebbero convinto i vertici aziendali e presto ci sarebbero importanti cambiamenti. Ladiin(ANSA) – Cityrumors.itGià quest’annoaveva lavorato per modificare diverse cose del palinsesto, ma gli esperimenti sembra proprio che non abbiano dato i risultati sperati e per questo sarebbe in corso una ...