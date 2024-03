Phisikk du role – Kate Middleton e il destino triste delle più belle del reame

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 23 marzo 2024) Il tema è antico: al personaggio pubblico può essere riconosciuto il diritto alla privacy, e in particolare quello a veder tutelata la riservatezza riguardante la sfera della sua salute? Fino a che punto quelle informazioni sanitarie che nulla hanno a che fare con l’esigenza di trasparenza nei comportamenti di chi è esposto al giudizio del pubblico – soprattutto se non esercita alcun ruolo nel governo della nazione – possono diventare argomento di gossip planetario? Il caso della principessa, costretta all’outing sul suo cancro, a fronte di un aggressivo e asfissiante stalking mediatico, impone una riflessione. Il primo pensiero va alla speciale voracità dei media inglesi e al ruolo esercitato nella tragedia di lady Diana, accomunata in una sorta di maleficio che toccherebbe ledelin fuga ...