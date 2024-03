Pettinelli difende Annalisa e punge Zanicchi | “Se ne faccia una ragione”

(Di sabato 23 marzo 2024) Giuseppe Brindisi a Pomeriggio 5 ha ospitato Jane Alexander e Annaper commentare le ultime dichiarazioni di Ivasu. La cantante di Testarda Io in una recente intervista ha dichiarato di apprezzare, ma ha poi aggiunto che cantando pezzi più melodici la sua giovane collega avrebbe più fortuna: “Vorreicome nipote: è raffinata anche col reggicalze e ha un’intonazione perfetta. Quando si stancherà di cantare canzoni commerciali avrà una grande fortuna, perché queste non rimarranno mentre quelle melodiche sì. Quindi vedremo cosa deciderà di fare in futuro”. Mai mi sarei immaginata nella mia vita di vedere ivache canta “mon amour” di…pic.twitter.com/grlKV05uS9 — Pia99 (@Pia9919) November 29, 2023 Anna ...

Amici 23, anticipazioni primo serale: ecco chi è stato eliminato - Lorella Cuccarini è una furia contro Pettinelli: "Così mi girano" Nella puntata di oggi, 21 marzo 2024, del talent di Canale 5 la produttrice discografica lancia due guanti di sfida a Sarah e Mida: la ...informazione

Amici 23, Lil Jolie in crisi. Lorella Cuccarini è una furia contro Pettinelli: "Così mi girano" - Nella puntata di oggi 21 marzo 2024 del talent di Canale 5 la produttrice discografica lancia due guanti di sfida a Sarah e Mida: la showgirl difende l'allievo.libero

Amici 23, scintille tra Pettinelli e Holden: volano offese gravi in puntata - Momenti pieni di commozione per gli allievi della Pettinelli e di Raimondo Todaro, intanto le cose non vanno altrettanto bene per Holden e Petit ...libero