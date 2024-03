Perugia-Pineto oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Renato Curi valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di. La squadra umbra vuole portare a casa i tre punti per continuare a lottare per la conquista del secondo posto in classifica, fondamentale in ottica playoff. La compagine abruzzese, dal suo canto, vuole vincere per rientrare nel lotto delle dieci squadre che accederanno ai playoff. I padroni di casa arrivano da quattro vittore e una sconfitta nelle ultime cinque giornate e vogliono fare i tre punti per restare incollati al terzo posto in classifica. La squadra ospite, dal suo canto, nelle ultime cinque ha ottenuto solo tre punti e ha decisamente ...