Perugia-Pineto 2-2 | vittoria sfumata al Curi

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Niente da fare per ilche alvede sfumare lacontro il. Nella ripresa gli abruzzesi passano in vantaggio con Sannipoli. Ma dopo poco, dieci minuti, Iannoni segna il pareggio. All’81’ raddoppia Seghetti, ma l’entusiasmo dura meno di due minuti. Teraschi approfitta di Paz che salta fuori tempo e segna il 2-2. Tabellino2-2(3-4-1-2): Abibi 6; Mezzoni 6,5, Lewis 5,5, Sourè 5; Paz 5,5, Torrasi 5 (46’ Seghetti 7,5), Agosti 5,5 (68’ Matos 6,5), Lisi 5,5 (87’ Polizzi sv); Kouan 5,5; Sylla 5 (5’ Ricci 5,5), Vazquez 5 (46’ Iannoni 6,5). Allenatore: Formisano 5(3-5-2): Tonti 6; Marafini 6,5 (79’Della Quarcia sv), De Santis 6,5, Ingrosso 6,5; Sannipoli 7 ...

