Perché l’attentato di Mosca può esser utile per Vladimir Putin – L’analisi di Dario Fabbri

(Di sabato 23 marzo 2024), direttore di Domino analizza la strage di, le cause, ma anche le possibili conseguenze che questo attentato terroristico avrà sulla guerra russa in Ucraina. «Nella serata di venerdì la Russia ha subito il peggior attentato terroristico degli ultimi vent’anni. Oltre cento morti, un numero che potrebbedestinato a crescere, e decine e decine di feriti. La rivendicazione ufficiale, formale, è arrivata dallo Stato Islamico del Khorasan, uno spin off, si direbbe, dello Stato Islamico per come lo abbiamo conosciuto, all’inizio degli anni ’10. In questa versione ha più di un motivo pere in lotta con la Russia. Soltanto qualche giorno fa era stata colpita l’ambasciata russa a Kabul e quel, anche in quel caso, è stato rivendicato dallo Stato Islamico ...