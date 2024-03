Perché l’attentato a Mosca interessa l’Europa e il mondo

(Di sabato 23 marzo 2024) Il primo elemento di rilievo è che l’attacco al Crocus City Hall, un teatro ache nella serata di venerdì è finito al centro del, è stato rivendicato dallo Stato islamico. Ed è stata la struttura centrale a farlo, tramite la nota Amaq News — megafono propagandistico camuffato da agenzia di stampa, che ai tempi del controllo califfale sul Siraq e della diffusione globale delle istanze di Abu Bakr al Baghdadi faceva da cassa di risonanza per fanatici e proseliti. La rivendicazione della struttura centrale probabilmente serve a elevare l’azione sul livello di quelle più epiche del gruppo, come la notte del Bataclan, e dargli un peso nel sistema continuo di proselitismo che permette all’organizzazione jihadista di essere ancora in vita – nonostante più defilata dalle cronache mainstream di cui anni fa aveva invece acquisito totale centralità. ...

