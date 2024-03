Perché la crionica è un fallimento nella nostra ricerca dell’immortalità

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 23 marzo 2024) La: una prospettiva futuristica o una illusione? La scienza della, che prevede la criogenizzazione di corpi umani dopo la morte per una possibile risveglio in futuro, solleva dubbi e domande cruciali sulla reale fattibilità di questa pratica. Un'antica pratica reinventata Da millenni l'umanità ha cercato di conservare la vita oltre la morte, come dimostrato dalle pratiche di mummificazione egiziane. Tuttavia, lamoderna si presenta come l'equivalente contemporaneo di queste antiche credenze, sebbene con un approccio apparentemente più scientifico e tecnologico. Le sfide della criopreservazione La criopreservazione presenta delle sfide significative, in quanto il congelamento di tessuti biologici