Pentagono | chi è l' uomo che vuole rilanciare l' innovazione al Pentagono

Anche se è passata sottobanco, quella annunciata nel dicembre 2022 dal Segretario alla Difesa Lloyd J. Austin è una svolta epocale. In quell’occasione, infatti, Austin inaugurava l’Office of ... (it.insideover)

Roma, 1 mar – Nato in guerra con la Russia. Le parole non vengono da indiscrezioni ancora non verificate, ma addirittura dai vertici del Pentagono, come riporta anche l’Ansa. Nato, guerra con la ... (ilprimatonazionale)