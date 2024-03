Pedullà | «Inter | giusto difendere Inzaghi! Juric diverso»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024)in collegamento dagli studi di Sportitalia ha espresso ancora la sua opinione sul caso Francesco Acerbi e Juan Jesus, facendo un paragone con Ivan. PARAGONE– Alfredoha parlato così sulla possibile squalifica del difensore: «Se non mi porti un documento con le prove, io club devoAcerbi, soprattutto se lui si professa innocente. Nel caso dic’erano le prove, qui se danno 10 giornate di squalifica. Io ne do anche 15 in caso di prove! In caso dic’erano delle prove chiare con degli ispettori federali, arbitri, staff. Acerbi deve essere tutelato, se poi lo beccano con delle prove perché il Giudice ha un audio o un piccione viaggiatore, allora questo è un altro paio di maniche».-News - Ultime ...