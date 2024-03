Pd | campo largo in salita La Vita si dimette dal M5S Monzali lascia le trattative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Annunciata come strada maestra da percorrere dal segretario Pd Marco Biagioni, la via delsi presenta subito tortuosa. Due curve, due abbandoni, due prese di posizione per niente tenere nei confronti dei Dem: la prima è di Silvia La, capogruppo del M5S che annuncia le dimissioni dal suo partito perché contraria all’alleanza con il Pd, la seconda di Marco, voce storica dei Verdi pratesi, cheil mandato di preparare la presentazione di una lista Alleanza Verdi/Sinistra Italiana nell’ambito di una coalizione con M5S e Pd. Ecco i sintesi le motivazioni delle loro scelte. "Per 10 anni in consiglio comunale siamo sempre stati critici su come è stata amministrata la nostra città – dice La–, per questo trovo incomprensibile instaurare una alleanza con ...