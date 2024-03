Pazienza | “Gli episodi parlano chiaro | basterebbe un po’ di buonsenso”

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi soffermo sull’analizzare la partita, glicredo che si commentino da soli. Li avete visti. Lascio agli altri il dovere di giudicare per quanto successo oggi. I ragazzi hanno approcciato bene, mantenendo le distanze giuste e cercando di fare ciò che abbiamo preparato durante la settimana”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Michelenel post gara. “Nell’azione successiva invece è stato concesso con uno molto dubbio, c’era un fallo di Giorgione su Rigione rivedendo le immagini. Poi oltre al danno c’è stata la beffa con l’espulsione di Sgarbi, alcune volteanche un po’ diper non rovinare completamente le gare – continua– Non so cosa abbia detto di preciso. Nella ripresa, con l’inferiorità numerica, ...

