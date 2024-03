Pazienti infettati da punture | medico condannato Chimenti pagherà una provvisionale da 2mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) E’ statoa due mesi di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione poiché incensurato, il dottor Maurilio, ex primario del Noa e infettivologo. Il processo, iniziato nel giugno del 2019, ha ruotato attorno ad alcune infezioni da stafilococco contratte da alcunia seguito di infiltrazioni () al ginocchio, praticate dalin studio nell’ambito di terapie articolari. Quattro inizialmente le persone risultanti all’interno del procedimento come persone offese, due le querele di cui poi una soltanto rimasta poiché l’altra era stata rimessa. Ma l’avvocato Marina Menconi annuncia battaglia: "Attenderò la motivazione, il giudice dottor Giovanni Tori si è preso 60 giorni per il deposito, poi proporrò sicuramente l’appello sia ...