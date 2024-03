Pattinaggio di figura | terzo oro consecutivo per Sakamoto ai Mondiali | ventesima Sarina Joos

(Di sabato 23 marzo 2024) E tre. Kaoriha vinto per la terza volta consecutiva la medaglia d’oro ai Campionati2024 diartistico, rassegna in programma questa settimana a Montrèal (Canada), risalendo così la china dopo la quarta piazza rimediata nello short. Un risultato che certifica tutta la forza della nipponica, abile a snocciolare sette tripli e due doppi axel, non commettendo degli errori di peso, fatta eccezione per il filo d’ingresso del lutz, chiamato wrong edge. La giapponese ha così sconfitto le avversarie con 149.67 (75.08,74.59) per un totale di 222.96, mettendo pressione alle dirette inseguitrici. Una tensione che ha colpito in modo particolare la leader belga Loena Hndrickx, prima nel segmento breve e solo quarta nella classifica finale a causa di un libero molto complicato nella seconda parte di programma con cui ...

Guignard-Fabbri favolosi secondi dopo la Rhythm Dance – Primi gli statunitensi Chock-Bates, campioni in carica