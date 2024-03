Pattinaggio artistico | Mondiali Montreal 2024 | secondo titolo consecutivo per Sakamoto | 20^ Joos

(Di sabato 23 marzo 2024) Si conferma la legge di Kaorinelfemminile. La campionessa giapponese, imbattuta nel corso della stagione, si era classificata solamente al quarto posto dopo il programma corto di giovedì a causa di uno sbilanciamento all’atterraggio di uno dei salti tripli, ma con uno splendido programma libero ha ammaliato gli oltre 10.000 spettatori del Bell Centre diper portare a casa il suomondiale. Una sola sbavatura per la nipponica, sul triplo lutz iniziale, in un programma altrimenti impeccabile che ha rifilato quasi 11 punti di distacco alla seconda classificata della serata, la diciassettenne statunitense Isabeau Levito, confermatasi alposto. Grande delusione invece per la belga ...

