Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 | Guignard Fabbri medaglia di bronzo nella danza

(Di sabato 23 marzo 2024) Purtroppo bisognerà attendere ancora un po’ per avere un’altrad’oro italiana in un campionato mondiale di. Sabato pomeriggio al Bell Centre di Montreal i campioni europei Charlenee Marconon sono riusciti nell’impresa di superare i favoriti Madison Chock ed Evan Bates che già dopo laritmica erano al comando della classifica provvisoria, e sono stati superati anche dai padroni di casa Piper Gilles e Paul Poirier, dovendo accontentarsi delladi. In un testa a testa entusiasmante, che ha coinvolto tutti i presenti nell’arena di Montreal finalmente piena in ogni ordine di posti,hanno pattinato come penultima coppia, subito dopo i ...