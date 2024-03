Passaporti | Astoi | cauto ottimismo nuova procedura sperimentale

(Di sabato 23 marzo 2024) Un tema molto caldo riguardo ai viaggi di Pasqua e primavera - secondo l'osservatorio diConfindustria Viaggi, l'associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating - è quello dell'emissione e del rinnovo dei. Le problematiche registrate in passato nel rilascio del documento hanno sicuramente generato un notevole impatto sui viaggi.e le altre associazioni del turismo organizzato stanno collaborando con il ministero dell'Interno e da qualche settimana è stata avviata unache sta iniziando a dare i primi frutti. L'associazione perciò, con, si augura che la situazione possa rapidamente migliorare e risolversi definitivamente, così da non impattare sulle prenotazioni estive.

