Pasqua e Primavera all’insegna della salute e del relax alle terme dell’Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 23 marzo 2024) Preparatevi ad accogliere anche quest’anno la bellezzanatura che si risveglia, e trasformare le giornate invernali in un lontano ricordo. Iniziamo dallaprendendoci cura del respiro proprio in questa stagione in cui i primi pollini volano nell’aria o per la cura dei doloriossa. Con i reparti termaligià attivi nella maggioranza dei centri termali, lesono pronte ad accogliervi. Cure inalatorie, fanghi, bagni, idromassaggi, piscine permali e riabilitazione… E per chi desideraquale occasione migliore se non l’imminentee i ponti primaverili? Per dedicare a se stessi e a chi si ama una pausa di, magari immersi in un paesaggio da sogno lontano dal ...