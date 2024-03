Pasqua e ponti primavera in viaggio | turismo organizzato +8%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024)e deidiin. L'osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi, l'associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano, confermare una crescita dei ricavi del comparto con un +8% nei fatturati relativi alle partenze daal 1 maggio. L'incidenza della prenotazione anticipata è la più alta degli ultimi quattro anni. I conflitti impattano relativamente, così come l'inflazione. Quanto alle mete in Italia va ancora molto bene ancora la montagna, mentre in Europa si registrano preferenze per Irlanda, Islanda, Paesi scandinavi e Portogallo. In Medio Oriente le aree limitrofe ai conflitti registrano una flessione rispetto al 2023 ma ottengono comunque consensi, a partire dall'Egitto. I soggiorni balneari premiano Mar Rosso, Canarie, Capo Verde e ...