Parrucchiera muore a 32 anni | lascia una bambina in tenera età

(Di sabato 23 marzo 2024) Camaiore, 23 marzo 2024 – Elisa Bartolini se n’è andata a soli 32: ieri la città ha pianto in silenzio la perdita di una ragazza solare, amante della vita. Non è giusto andarsene a poco più di trent’, con una famiglia e tante speranze: eppure, Elisa, dopo aver lottato contro un brutto male, proprio ieri, allo sbocciare della primavera, ha abbandonato questo mondo, il suo compagno, la suae i genitori. Si è spenta dopo aver combattuto con grande dignità la malattia che l’aveva colpita: la notizia della morta si è diffusa cupa e pesante in cittàndo incredule moltissime persone. Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza che sono stati pubblicati sui social, a testimonianza dell’affetto che tanti avevano per lei. Stamattina alle 9.30 la salma verrà benedetta nella sua casa di Nocchi per ...