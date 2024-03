Parla mister Magrini Morosi e Hagbe sono cresciuti in modo incredibile»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Conquistata la Serie D, dopo una cavalcata magica, il tecnico bianconero Lambertoha fatto una ‘panoramica’ della sua Robur. "hanno fatto una crescita esponenziale – ha spiegato al Fol –. Siapplicati bene, hanno ascoltato. Ad Alfred ho fatto i complimenti, perché è stato anche concreto con tre gol e due rigori procurati di cui uno decisivo. Pagani era un passo avanti agli altri, è stato penalizzato perché a destra ho utilizzato un 2004. I giovani in generaleparecchio anche perché hanno lavorato con ragazzi più esperti, come Bianchi, Lollo, Cavallari, Achy". "A Ravanelli e Costanti ho sempre detto di prendete spunto da Ricciardo – ha aggiunto –: Giovanni dentro l’area sa interpretare alla perfezione il ruolo... Ivan? Per vincere campionati ...