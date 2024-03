Papa Francesco incontra i dipendenti Rai | “Non si inseguano gli ascolti a scapito dei contenuti”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 23 marzo 2024) Citta’ del Vaticano, 23 marzo 2024 – “Il Servizio pubblico significa cercare e promuovere la verità, ad esempio contrastando il diffondersi delle fake news e il subdolo disegno di chi cerca di influenzare l’opinione pubblica in modo ideologico, mentendo e disgregando il tessuto sociale”. Lo ha dettonell’udienza al personale e ai dirigenti della Rai. “Significa evitare ogni riduzione ingannevole, ricordando che la verità è ‘sinfonica’ e che la si coglie meglio – ha proseguito il– imparando ad ascoltare la varietà delle voci, come in un coro, piuttosto che gridando sempre e soltanto la propria idea”. Per ilil servizio nell’informazione significa “servire il diritto dei cittadini a una corretta informazione, trasmessa senza pregiudizi, non traendo conclusioni affrettate ma prendendo il tempo ...