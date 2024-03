Papa Francesco e Fabio Marchese Ragona in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

(Di sabato 23 marzo 2024) Ladeipiùvede in. Accanto a loro Gianni Oliva e il grande Alberto Moravia., dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte agrigentonotizie.itIn tredicesima posizione “La tredicesima tribù. L’Impero dei cazari e la sua eredità” di Arthur Koestler. In questo saggio etnografico l’autore ci propone la storia del popolo seminomade dei cazari che tra il V e il XII secolo avevano un regno florido convertitosi all’ebraismo. ...

Perugia, 21 marzo 2024 - "Caro Papa Francesco , ti scriviamo perché ti vogliamo bene e ti sentiamo vicino proprio come un papà o un nonno. Sappiamo che non sei stato tanto bene e ti volevamo inviare ... (lanazione)

VATICANNEWS.VA * I VESCOVI DEL LAZIO IN UDIENZA DA Papa Francesco: DE DONATIS:, « CI HA INVITATI A ESSERE CORAGGIOSI E CREATIVI NELLA PASTORALE - Siate coraggiosi e creativi: l’invito del Papa ha colpito i vescovi del Lazio che ieri, 22 marzo, hanno concluso incontrando Francesco la loro visita ad Limina iniziata il 18 di questo mese. Un ...agenziagiornalisticaopinione

Alla Basilica di Santa Rita a Cascia, Domenica delle Palme presieduta dal card. Ernest Simoni - Sarà la prima volta a Cascia, ai piedi di Santa Rita, per il Cardinale Ernest Simoni, che Papa Francesco ha definito ‘martire vivente’, per i quasi 28 anni in cui durante il regime comunista in Albani ...korazym

Giubileo mariano, chiuderà il cardinale Miglio - Sarà il cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico di Iglesias, in Sardegna, l’Inviato Speciale di Papa Francesco alla celebrazioni di chiusura dell’Anno Giubilare Vergeniano all’Abbazia di ...ilmattino