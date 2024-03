PALLANUOTO SERIE C Marina Militare al giro di boa alla ’Mori’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024)di boa per lanelne toscano diC: il team di coach Carlo Foti si preparasfida della prima di ritorno, in programma oggi alle 16.30piscina Mori contro il Gryphus Perugia, già battuto 7-6 all’esordio in campionato. Dopo la sconfitta beffa di sabato contro l’Azzurra Prato, i ragazzi con le stellette puntano ad iniziare con il piede giusto la seconda fase della stagione regolare. "Abbiamo concluso ilne di andata con quattro vittorie e altrettante sconfitte – commenta il tecnico – spero di fare meglio. Siamo i favoriti in questa gara e dobbiamo mantenere il pronostico; poi ci sarà l’incontro col Pontassieve fuori e tre in casa con le fiorentine. In questa prima fase abbiamo buttato via 6 punti, ma stiamo ...