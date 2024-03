Pallanuoto | la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1 Il Quinto vede la salvezza | Camogli ad un passo dalla retrocessione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) L’ultimo match della quarta giornata del Round Scudetto dellaA1 2023-2024 dimaschilere ala Pro, che passa per 6-16 in casa del De Akker Team. Nel medesimo turno del Roundsuccessi per, Nuoto Roma e Catania. I genovesi passano in casa del Salerno per 7-9 ed allungano in testa, approfittando della sconfitta del Posillipo, che cade in trasferta contro la Nuoto Roma per 10-7, infine il Catania supera di misura ilper 12-11., Brescia-Ferencvaros 9-11 nel secondo turno dei quarti di finale di Champions LeagueA12023-2024 ROUND SCUDETTO Risultati4^ Giornata – ...