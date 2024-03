Pallanuoto a2 La President cerca punti salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Trasferta ligure per laBologna. Oggi alle 17,30, nella vasca di Savona, il settebello bolognese è atteso dalla sfida con l’Arenzano. A sei giornate dalla fine la formazione di Furio Veronesi è alla disperata ridiin chiave. In attesa degli scontri diretti in programma il 13 aprile a Marina di Carrara e di Padova con Plebiscito due settimane dopo, Marciano e compagni devonore di farper iniziare a mettere fieno in cascina di una classifica che li vedo in fondo. Serve una prestazione di alto livello, una prova di carattere per fare un passo avanti verso la permanenza in serie A2, anche perché a conti fatti la classifica potrebbe accorciarsi ancora nelle zone pericolose con una vittoria con i liguri. Direzione di gara affidata a Luca Bianco e ...