Pallanuoto A1 | ore 16 | 30 Alla Longo la leggenda Pro Recco E spazio per l’associazione ’Senza barriere’ di Giosuè Fogacci La De Akker vuole fare la festa ai campioni

(Di sabato 23 marzo 2024) Giornata dipiscina Carmen. Alle 16,30 la formazione di Federico Mistrangelo affronta issimi della Pro. Davide contro Golia, ovvero ultima contro prima del Round Scudetto. Sulla carta una sfida già scritta, ma in casa Desi è convinti che comunque vada sarà un successo. La sfida contro la Proha riportato grande attenzione in una giornata all’insegna di sport e solidarietà. Nel confronto con id’Italia e di Europa, valida per la quarta giornata del round scudetto, la Dedovrà cercare di limitare il passivo viste anche le assenze del bomber Stefano Luongo, e del centroboa Tomas Pozo Alfonso. "Se volevamo rendere questa partita ancora più difficile, le assenze completano il ...

SORI POOL BEACH 8 Rari NANTES BOLOGNA 11 SORI: Oberti, Gallettini 3, Zerbone 1, Barbieri 1, Bartoli, Capurro, C. Congiu, Srra, Novella, Pe razzo li 2. Armenante, Deserti 1, Brambilla. All. B. ... (sport.quotidiano)

Sconfitta per 16-10 nella terza giornata del Campionato Ragazzi Triveneto girone C a Piove di Sacco contro 2001 SSD per i giovani di Swim Project, risultato che però sta stretto ai ragazzi di ... (sport.quotidiano)

Va in archivio la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto femminile : L’Ekipe Orizzonte fatica per metà gara e poi passa in casa del Bogliasco, rimanendo in testa ... (oasport)

Pallanuoto femminile: Champions League, sabato 23 marzo c'è Ekipe Orizzonte-Terrassa - Ultima partita in Champions League della stagione per l’Ekipe Orizzonte, che tra circa ventiquattro ore sarà nuovamente in campo alla piscina di Nesima (CT) davanti ai propri tifosi. Domani, sabato 23 ...napolimagazine

Pallanuoto. Granchi avvelenati: "Bisogna vincere» - Il Nuoto Club Monza perde di misura contro i Rangers Vicenza, mancando punti cruciali per i playoff. Il vice allenatore Frison ammette la delusione e sottolinea l'importanza di vincere contro la Palla ...ilgiorno

Pallanuoto, EuroCup: l’Ortigia a Milano sfida lo Spandau Berlino per i quarti di finale - Due settimane dopo il pareggio conquistato in Germania, l’Ortigia si tuffa in EuroCup Len per inseguire la qualificazione ai quarti. Domani alle ore 18.00, nell’impianto dell’Aquamore Bocconi Sport Ce ...siracusaoggi