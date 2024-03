Pallamano Prato verso la poule promozione | sfida al San Vito Marano per la serie A Bronze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Lasi tuffa nelladel campionato di. Dopo l’ottima prima parte di stagione che ha condotto la squadra al secondo posto nel girone B ed alla prestigiosa qualificazione al torneo per la salita inA Silver, gli uomini allenati da Massimo Di Vita sono pronti per la nuova avventura che li vedrà ancora insieme al Bologna United, primo nel loro raggruppamento (che parte dunque con 4 punti già acquisiti nella prima fase con, contro cui non giocherà), con l’aggiunta delle prime due classificate degli altri due gironi della regular season. La prima uscita sarà oggi in trasferta contro i vicentini del San