Pallamano Carpi | è una ripartenza in salita a Conversano In Serie B la Carpine affronta la capolista

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo la sosta per la nazionale torna laA Gold con l’8^ di ritorno e lasempre ultima da sola (-1 da Rubiera, solo l’ultima scende diretta) viaggia verso la Puglia per un’altra gara dal pronostico sulla carta scontato. I bianconeri giocano alle 19 asul campo della quarta della classe, ancora imbattuta al PalaSanGiacomo (9 vittorie e un pari) e impegnata a difendere l’ultima piazza playoff.è ancora in emergenza visto che sul volo che parte oggi da Bergamo mancheranno sia Nocelli (operato al crociato anteriore del ginocchio sinistro, out sino a dicembre) che Jurina per problemi al ginocchio. Le altre gare: Eppan-Sassari, Bozen-Rubiera, Pressano-Cassano, Brixen-Albatro, Merano-Cingoli, Trieste-Fasano. Classifica: Brixen 34, Fasano 33, Merano 30, ...

Torna la Serie A Gold con la 3^ di ritorno dopo la sosta per le finali di Coppa Italia (vinte da Brixen) e per la Pallamano Carpi ultima, reduce da 9 ko di fila, la ripartenza è alle 18 alla ... (sport.quotidiano)

Nemmeno lo scontro salvezza di Trieste riaccendo la Pallamano Carpi che subisce per 32-27 l’11esima sconfitta di fila e resta ultimo da solo in Serie A Gold visto che Pressano pareggia con Merano. ... (sport.quotidiano)

È la gara della vita per la Pallamano Carpi (in foto Alex Coppola), che oggi alle 18,30 gioca a Pressano lo scontro salvezza che può decidere la stagione nella 6a di ritorno di Serie A Elite: i ... (sport.quotidiano)

