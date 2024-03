Palestina | italiani in prima linea per gli aiuti ai bambini di Gaza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 23 marzo 2024) “Finora abbiamo trasferito in Italia un centinaio di, ciascuno accompagnato da un parente. Questiricevono cure mediche complete presso strutture mediche specializzate in tutto il Paese, inclusi ospedali come Gaslini a Genova, Mayer a Firenze, Bambino Gesù e Sant’Andrea a Roma, Rizzoli a Bologna, San Gerardo a Monza, Pini e Niguarda a Milano, Santobono di Napoli”. Lo ha sottoto l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, in un’intervista al quotidiano statale egiziano Al Ahram, in cui ha ricordato, tra l’altro, che domenica altri 40 feriti di, tra cui 19, sono stati evacuati e trasportati in vari ospedalie altri ancora saranno portati in Italia nelle prossime settimane. “Abbiamo lavorato in piena collaborazione con le autorità ...