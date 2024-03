Pagelle Sprint Race MotoGP Portimao | Bastianini da incubo | Bagnaia si spegne | Marquez fa paura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Entrato a far parte dell’album dei ricordi ladi(Portogallo), seconda tappa del Mondiale 2024 di. Sul circuito lusitano abbiamo assistito a 12 tornate decisamente intense, nelle quali delle risposte sono arrivate sui valori in pista, seppur parziali, visto che stiamo parlando di un format che basa anche le scelte sulla lunghezza della prova. MAVERICK VINALES (APRILIA) 9 – La salute da un paio di giorni non sostiene il centauro della Casa di Noale. Un virus intestinale sta dando particolarmente noia e quindi la vittoria della, in queste condizioni, ha un peso specifico ancor più rilevante. Il talento non manca al Top Gun del Motomondiale, ma la riconferma è sempre stata un limite. Vedremo. MARC(DUCATI GRESINI) 8.5 – Sta studiando la sua GP23 ...