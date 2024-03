Pafundi segna ancora con l’Italia U19 | talento incompreso in Serie A

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo aver fatto gol e assist contro la Scozia, Simoneun’altra rete conUnder 19, stavolta contro la Repubblica Ceca. Il match termina 2-1 per gli Azzurrini. Martedì affronteranno la Georgia e avranno la possibilità di confermare il primo posto nel gruppo E per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Assist di Giulio Mistano, il trequartista di proprietà dell’Udinese (in prestito al Losanna) non sbaglia col sinistro al limite dell’area; la sua rasoiata mancina nell’angolo basso alla sinistra del portiere regala l’1-0 peral 17esimo minuto. In gol anche Lipani del Sassuolo. CHE GOL DI SIMONE(2006)!!! CHE ASSIST DI GIULIO MISITANO(2005)!!!#U19Euro #Under19 #Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.com/bz1AahBfIR — Football Report (@FootballReprt) March 23, ...