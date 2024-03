Padova | agricoltore uccide cagnolino con cinque colpi di fucile | rischia fino a due anni di carcere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024) Un64enne di Lozzo Atestino, in provincia di, ha ucciso un cane condi. Una volta che i carabinieri sono finiti sulle sue tracce e hanno perquisito la casa del 64enne, l’uomo ha confesso il gesto crudele. A dare l’allarme alle autorità sono stati alcuni ciclisti che hanno sentito i rumori di sparo. Ora il 64enne dovrà rispondere dell’accusa di uccisione di animale, un reato previsto dal codice penale che prevede pene che vanno da 4 mesi a 2di reclusione. L’animale, fa sapere Centopercentoanimalisti che ha denunciato l’accaduto, era un pastore australiano di un anno. «Era andato a fare una corsa per i campi» «Il cane era di proprietà di una signora del posto. La signora, che ha anche una rivendita di verdure a km zero, aveva adottato ...