Ostaggi dell' Islam Scuole chiuse e piazze pro Gaza | vincono sempre loro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Un ancoraggio sicuro al quale attaccarsi quando il mare è in tempesta. Un insieme di dogmi e consuetudini condivise, che trasforma una serie di persone residenti nello stesso luogo in una comunità. Un moo culturale, quello occidentale, che la sinistra sta cercando di disarticolare. Se tre indizi fanno una prova, come ricordava il genio dei romanzi gialli Agatha Christie, l'izzazione'Italia è qualcosa di assai più concreto (e pericoloso) di una mera velleità. Sono tantie tali gli esempi che c'è davvero l'imbarazzoa scelta nel metterli in fila. L'ultima follia, ma solo in ordine di tempo, è quella che riguarda la scuola di Pioltello (industriale periferia di Milano). La preside'istituto comprensivo statale Iqbal Masih ha deciso di chiudere la sua scuola il 10 aprile, giorno ...