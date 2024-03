Ospedali e Case di comunità Nel piano di investimenti triennale la rinascita di presidi e nuovi spazi

(Di sabato 23 marzo 2024) EMPOLESE VALDELSA La ristrutturazione interna del vecchio San Giuseppe (blocco H) di Empoli e la realizzazione del primo lotto dei lavori della fase 2 del Santa Verdiana di Castelfiorentino. Sono i duepiù importanti previsti neldegli2024-2026 in fase di approvazione in questi giorni dalla direzione generale dell’Asl Toscana Centro. Nel dettagliato fascicolo c’è anche l’ampliamento della rete delledella salute, ribattezzatedi, con l’arrivo della terza per Empoli (nella zona Est della città), di quelle di Montespertoli e Montelupo Fiorentino e quella all’interno del San Pietro Igneo di Fucecchio. Nell’investimento pluriennale compare anche il completamento della progettazione del Campus dell’autismo di Empoli. La sanità ...

Caserta . ASL Caserta comunica che è già operativa “ Arianna Caserta ” presso l’ospedale di Marcianise per facilitare l’accesso di tutti gli utenti ed in particolare degli utenti ipovedenti. Si ricorda ... (casertanotizie)

case rta . Avendo definito le procedure per la stipula dei contratti e chiuso con esito positivo le Conferenze dei Servizi, l’ASL di case rta a breve avvierà i lavori per la realizzazione di n. 11 ... (casertanotizie)

