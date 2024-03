Orsini e Chef Rubio indagati per odio razziale | Oscurate i social

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo le denunce della comunità ebraica il pm della Procura di Roma Erminio Amelio ha aperto due fascicoli: risultano cosìper istigazione all'il professore Alessandroe Gabriele Rubini, noto in tv e suicome. Il 24 gennaio scorso, infatti, la comunità ebraica romanaha da depositato in questura i due esposti "per plurime e reiterate condotte integranti i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, etnica e religiosa" e per diffamazione aggravata. Alla base della decisione i post e i commenti dei due dopo gli attacchi di Hamas a Israele del 7 ottobre e la successiva risposta militare dello Stato ebraico. Il presidente e legale rappresentante della comunità ...