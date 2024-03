Orrore nel parcheggio di un supermercato pontino | disabile picchiato e rapinato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 Un grave episodio di violenza quello verificatosi a Latina e che ha portato all’arresto immediato di un individuo responsabile di un tentativo di rapina ai danni di una persona con evidenti disabilità. L’incidente si è verificato all’uscita delEurospin, situato in via Piave, dove la vittima, dopo aver effettuato la spesa, è stata brutalmente aggredita. L’aggressore, un cittadino indiano di circa trent’anni, già noto per precedenti comportamenti molesti nei confronti dei frequentatori dei supermercati locali, ha colpito ripetutamente alla testa l’uomonel tentativo di derubarlo. Nonostante fosse palese che la vittima soffrisse di una grave patologia limitante nei movimenti, l’aggressore non ha esitato a esercitare violenza. La prontezza degli addetti alle vendite dell’Eurospin e di alcuni ...