Ordigni inesplosi | l’ANVCG rinnova l’impegno nella formazione degli studenti

(Di sabato 23 marzo 2024) Arezzo, 23 marzo 2024 – Educare le giovani generazioni a riconoscere un residuato bellico e a comportarsi correttamente in caso di ritrovamento. Questo è unoobiettivi fondanti del progetto “Testimoni di pace” che, dal mese di aprile, rinnoveràdel- Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra per proporre laboratori all’interno di scuole di diverso grado dove la memoria dei fatti del passato sarà veicolo per sensibilizzare ai valori di democrazia, solidarietà e giustizia sociale. Un’attenzione particolare verrà orientata proprio all’inrelativa ai residuati bellici che, a distanza di ottant’anni, continuano a essere una seria minaccia e un grave pericolo per l’incolumità dei civili. A confermare l’attualità del tema è il rinvenimento nei giorni scorsi di due ...