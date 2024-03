Ora legale | manca poco | sarà l’ultima volta che sposteremo le lancette? “Meloni ci ascolti”

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024ormaial momento di cambiare un’altrala posizione delledell’orologio. L’orascatterà la prossima settimana, certificando lo slancio verso la bella stagione. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo bisognerà regolare gli orologi di un’ora in avanti. E non sono pochi gli italiani che già temono gli effetti negativi che novità ha sistematicamente sulla salute, oltre che su energia, bollette. Effetti che accendono nuovamente il dibattito sul una sdefinitiva, quella chiesta dai numerosi cittadini che hanno firmato la petizione online per chiedere che venga resa permanente l’ora. Sono 336mila gli italiani che la vorrebbero per tutto l’anno. E con loro i componenti della ...

Bologna, 23 marzo 2024 - Tutto pronto per il ritorno dell'ora legale in Italia che, quest'anno, ricadrà nella notte di Pasqua. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo (che quest'anno è anche ...

L'ora legale torna il giorno di Pasqua. Una petizione chiede di averla sempre... - RIMINI. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo torna l'ora legale, con le lancette che dovranno essere spostate un'ora in avanti. Un passaggio ...