Onu | Massari | 25 maggio sarà la giornata internazionale del calcio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 23 marzo 2024) New York, 23 mar. (askanews) – Una bozza di risoluzione da votare in Assemblea Generale alle Nazioni Unite di New York, nelle prossime settimane, è stata presentata dall’Italia, dalla Libia, dal Tagikistan e dal Barehin per istituire, il 25di ogni anno, ladel. Ad annunciarlo è stato il rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Maurizio, a un incontro, a New York, con il presidente della Federazione Italiana Giuoco, Gabriele Gravina, e Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana diha spiegato che nel 2024 ricorre il centenariodel primo torneo die la proposta di istituire ...