Oltre 4 000 nuovi ristoranti aperti nel 2023 in Italia

(Di sabato 23 marzo 2024) Aglini (ma anche ai turisti in) piace sempre di più mangiare fuori. Secondo un'elaborazione di Unioncamere-InfoCamere sui dati del registro delle imprese al 31 dicembre, il panorama della ristorazione inè in crescita. In un anno, infatti, sono 4.253 in più le imprese che operano nel settore della ristorazione fissa e mobile, con un aumento del +1,9%. E, sebbene con numeri ancora contenuti, la tendenza positiva coinvolge anche lo street food, la ristorazione itinerante fornita con veicoli attrezzati che registra un aumento del 7,7%, con 282 le imprese in più rispetto al dicembre 2022. Gli amanti del cibo e della convivialità possono oggi far affidamento per consumare il proprio pasto su 226mila tra, trattorie, pizzerie, di cui 3.901 ambulanti. La lettura dei dati ...