Olgiate Molgora | falso carabiniere truffa un' anziana | salvata dai vicini di casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024)(Lecco), 23 marzo 2024 – Idihanno fermato un fintoche aveva appenato e derubato una quasi centenaria. E' successo venerdì mattina a. In manette è finito un 40enne pugliese, preso poi in custodia dai carabinieri, quelli veri. LaPrima di presentarsi adi una vedova di 98 anni, il sedicentesi è fatto preannunciare con una telefonata da una complice che si è spacciata per avvocato. “Buon giorno signora, sono un avvocato, hanno arrestato sua figlia – ha spiegato alla 98enne la voce dall'altro capo del telefono -. Per liberarla occorre che paghi una cauzione. Tra poco passerà una ...