Occhi aperti in parchi e giardini Scatta l’incubo processionaria

(Di sabato 23 marzo 2024) Per adesso non c’è ancora l’allarme ma l’invito è quello di prestare massima attenzione e in caso di presenza di nidi di segnalarlo immediatamente. Così come se si notano mentre camminano in fila indiana lungo i sentieri o nei prati. Stiamo parlando della, il vero incubo di questa stagione per i proprietari di cani. Passeggiate a rischio all’aria aperta: neie neiladiventa un pericolo, anche per i bambini, tanto che l’anno scorso alcunidel territorio (a Ornago e a Seregno) sono stati chiusi per la disinfestazione dopo la segnalazione della presenza di nidi di questo pericoloso insetto. Così come sui social si segnalano subito eventuali nidi con tanto di foto nei gruppi Facebook. Un rischio che in alcuni casi potrebbe persino diventare fatale. ...

